Lana Del Rey divulga novo single em parceria com The Weeknd. Vem ouvir “Lust for Life”!

QUE HINO!

Lana Del Rey liberou nesta quarta-feira (19) a música “Lust for Life”, em parceria com The Weeknd!

Um feat. desse não tem como dar errado né, gente?

“Talvez seja estranho ter um dueto na faixa-título, mas eu amei. Nós já falávamos há algum tempo em fazer algo e eu já participei dos seus dois últimos álbuns”, Lana diz sobre The Weeknd, “’Lust for Life’ foi a primeira canção que eu escrevi para o disco, mas era uma espécie de cubo mágico. Eu senti que era uma música grande, mas… não estava certo. foi quando eu senti que eu realmente queria ouvir The Weeknd cantar o refrão, então ele veio e reescreveu um pouco a parte dele. Mas então eu estava sentindo como se estivesse faltando um pouco da vibe ‘paz e amor’, então eu voltei pela quarta vez e fiz mais harmonias. Agora estou finalmente feliz com isso”, contou Lana Del Rey.

Vem ouvir que tá incrível:



“Lust for Life” é o segundo single do novo álbum da Lana Del Rey, que leva o mesmo nome, e será lançado no dia 20 de maio.