Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para a Bolívia!

Vamos a La Paz! Uma cidade boliviana, onde encontramos um mix de cultura, bagunça, diversidade e muitas aventuras. Um lugar que mantém suas tradições tanto na comida, no vestuário, na língua , na música e até no estilo de vida.

Confira aqui o que rolou nessa viagem do Arthur!



Curtiu?

Fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!