Katy Perry mostra trecho de mais uma música inédita de seu novo álbum!

Katy Perry anda postando bastante no Instagram Stories, né? Ela inclusive está usando a ferramenta para compartilhar prévias de músicas novas, que provavelmente estarão no seu próximo álbum. No começo do mês, a cantora postou vários trechos de uma canção, apelidada de “Goddess” pelos fãs.

O novo álbum ainda não tem título divulgado e nem previsão de lançamento, mas pelo visto Katy vai continuar liberando prévias das faixas para nos deixar ainda mais ansiosos! 😱

“Acho que quero lançar algumas músicas antes da refeição completa. Estamos digerindo tudo em pedaços pequenos hoje em dia, é o que estamos conseguindo lidar. As pessoas adoram esta ideia de que eu ‘estava ausente’ e que agora é ‘meu grande retorno’. Mas eu sempre estive aqui, estava nas compras!”, brincou a cantora em uma entrevista.

E na madrugada desta terça (14), Katy Perry mostrou um trecho de outra música inédita! 😍 A faixa foi batizada pelos katycats de “Deja Vu”.

Vem ouvir:

Cause everyday’s the same

Definition of insane

I think we’re running on a loop

DEJA VU #KP4 | https://t.co/O9o2cftdvCpic.twitter.com/q8YgBjxfS8 — KATY PERRY | FOTP (@FOTPKatyPerry) 14 de março de 2017

E aí o que você achou?