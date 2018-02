Katy Perry faz chamada em vídeo com Gretchen!

Parece que vem novidade por aí, para os fãs da Katy Perry!

A cantora postou no Stories, do aplicativo Instagram, uma conversa de vídeo que ela teve com a Gretchen.

Uma publicação compartilhada por Gretchenoficial (@mariagretchen) em 14 de Fev, 2018 às 2:52 PST



Com isso, aumentaram os boatos de que a brasileira Gretchen vai se apresentar ao lado da Katy Perry durante a turnê “Witness” pelo Brasil.

Lembrando que a Gretchen participa do clipe com a letra do single “Swish Swish”.

Imagina se essa parceria acontece no palco?

Katy Perry já comentou que Gretchen é a rainha da internet, por conta dos memes que a cantora gera nas redes sociais.

A turnê de 2018 de Katy Perry no Brasil vai passar por Porto Alegre (14/3), São Paulo (17/3) e Rio de Janeiro (18/3).