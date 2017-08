Katy Perry é uma péssima jogadora de basquete no clipe de “Swish Swish”!

Está claro que para Katy Perry a zoeira não tem limites!😂

A cantora liberou na madrugada desta quinta-feira o tão aguardado clipe de “Swish Swish”!

E tá muito engraçado! No vídeo, Katy Perry é capitã de um time de basquete fracassado, que não faz a mínima ideia do que está fazendo, e que no final é salvo por ninguém menos que Nicki Minaj, que aparece no show do intervalo do jogo!

O clipe é cheio de elementos trash: memes, efeitos de desenho animado, animações bizarras, cabeças explodindo, Katy Perry voando…uma grande bagunça!😱 Vem assistir que tá muito bom:

Lembrando que neste domingo, 27/08, Katy Perry irá apresentar o Video Music Awards 2017 e já tem performance confirmada!