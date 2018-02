Katy Perry confessa que se pudesse mudaria a letra de “I Kissed A Girl”

Katy Perry fez uma revelação!

A cantora disse que, se fosse lançar hoje a música “I Kissed a Girl”, ela teria mudado a letra.

O single foi lançado em 2008, primeiro da carreira da cantora, fala sobre uma garota que beija outra garota durante uma festa.

Katy Perry revelou que evoluiu muito nos últimos 10 anos – , e que ser bissexual, não era um assunto tão comum pra se falar naquela época, como é hoje em dia…

A cantora disse que modificaria a letra do hit, que diz: “eu beijei uma garota e gostei. Espero que meu namorado não se importe”.

Lembrando que a Katy Perry vem ao Brasil no mês de março, com a Witness Tour.

A cantora se apresenta no dia 14 de março em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul; dia 17 em São Paulo e dia 18 no Rio de Janeiro.