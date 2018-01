O Justin Timberlake lançou o clipe do seu novo single, que se chama “Supplies”.

No vídeo, o cantor aparece sentado na frente de várias TVs, preocupado com as notícias de guerra, violência e ódio.

Vem ver:

O novo single parte do novo CD do cantor, chamado “Man Of The Woods”, que vai ser lançado no dia 2 de Fevereiro.