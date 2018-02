Justin Timberlake canta seus maiores hits no Super Bowl 2018!

O evento mais falado do momento foi o Super Bowl – , que aconteceu neste último domingo!

A final da maior liga de futebol americano – , a NFL, é o evento esportivo com maior audiência dos Estados Unidos, e por causa disso, o intervalo da partida foi cheio de atrações.

E o momento mais esperado, foi a apresentação do Justin Timberlake – , que fez o show de intervalo da partida entre o Patriots e o Eagles.

O cantor apresentou um monte de hits, entre eles, o sucesso “Can’t Stop The Feeling”.

E pra quem não sabe, Justin Timberlake acabou de lançar o novo álbum “Man of the Woods” – , que já lidera as principais paradas musicais.