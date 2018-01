O Justin Bieber é o único artista com 5 clipes, com mais de 1 bilhão de visualizações no YouTube.

O cantor é o primeiro, e único artista até o momento, a conseguir bater o recorde.

A marca foi conquistada graças aos clipes de “Sorry”, “What Do You Mean”, “Baby”, “Love Yourself”, e “Where Are Ü Now”.

Pois é… Esse é o Justin Bieber sempre fazendo sucesso!