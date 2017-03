Justin Bieber Shop

A Mix vai deixar você mais belieber do que nunca com os produtos exclusivos do Justin Bieber!

É isso mesmo, a gente descola vários cupons de desconto na loja online justinbiebershop.com.br.

Pra concorrer, é só:

– Seguir a Mix no Twitter;

– Retuitar o post da promoção.

E pronto, já está concorrendo!

Todo dia rola um resultado no Twitter da Mix, às 17h! São cinco cupons de desconto por dia, para você ficar ainda mais belieber.

Boa sorte!

Confira quem já ganhou:

20/03

Camila Laurentino

Elisangela Macedo

Johnny

Isabella

Amanda Alves