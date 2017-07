Justin Bieber é proibido de fazer shows na China

Por Ana Beatriz Felicio

Os fãs chineses do Justin Bieber receberam uma notícia não muito boa…

O cantor foi proibido pelo governo de fazer shows no país! 😐

De acordo com uma nota publicada pela Secretaria de Cultura de Pequim, a decisão foi tomada pelo mau comportamento do Justin dentro e fora dos palcos e porque o cara causou um descontentamento do público da última vez que esteve na China.

O documento não especifica quais ações ruins foram essas, mas quando esteve no país, o Justin causou repercussão ao ser carregado por seguranças na muralha da China.

O Justin Bieber não é primeiro artista a ser proibido de cantar no país. Oasis, Jay-Z e Maroon 5 também estão nessa lista!