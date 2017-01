Juliana Dias fala sobre a carreira e conta curiosidades do BBB

O Mix Tudo dessa segunda-feira, dia 23 de janeiro, estava muito polêmico e já no clima do BBB17! Porque se o assunto está nas redes sociais, tá no Mix Tudo também.

E pra começar a polêmica, a diretora dos cabelos verdes, o Caco de Castro e pequeno polegar queriam saber: Você toparia participar do BBB? Você assiste ao programa?

Olha aí o que a galera respondeu!

@radiomixfm Conserteza iria pro bbb #BBBNoMixTudo Assisto sim e adoro os barracos — Ana Clara Rodrigues (@AnaClar64057444) 23 de janeiro de 2017

@radiomixfm claro, poderia ficar só na minha no meu canto de boas #BBBNixTudo — Thainá Irite Ramalho (@thainaramalho_) 23 de janeiro de 2017

E para falar sobre o BBB, a gente convidou ela que participou, jogou e encantou o Brasil, a ex-BBB 2016 Juliana Dias.

Olha elaaaaaaaa!

Ela contou vários babados da casa, respondeu as perguntas da galera, falou sobre a carreira de bailarina e muito mais!

Ouça aqui o programa completo e saiba tudo o que rolou!

Curtiu?

Então fica na Mix, porque hoje tem Mix Tudo ao vivo, a partir das 20h.