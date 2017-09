João, o Perfeito de São Paulo, tem várias novidades para a nossa cidade.

As empresas já fizeram as sextas-feiras casuais, quando o funcionário pode ir trabalhar com a roupa que quiser; e agora o nosso gestor quer propor as segundas-feiras do elogio, para melhorar a semana do trabalhador.

Confira aqui!



