Jay-Z libera teaser do novo álbum

Com exclusividade no Tidal, novidade chega ainda esta semana

Por: Ana Beatriz Felicio

O Jay-Z liberou um teaser do novo álbum “4:44”.

O CD estreia já nesta sexta-feira (30), com exclusividade do serviço de streaming “Tidal”.

Tudo indica que venha um álbum visual por aí, algo parecido com o que a Beyoncé fez em “Lemonade”.

No teaser, dá pra ver um jovem correndo ao som de uma música, tudo em preto e branco. Saca só:

Já foi confirmado que os renomados atores, Mahershala Ali (vencedor do Oscar por Moonlight) , e Lupita Nyong’o (que recebeu a estatueta por 12 anos de escravidão), vão participar do projeto.

““4:44” vai ser o primeiro álbum do Jay-Z desde “Magna Carta Holy Grail”, que foi lançado em 2013.