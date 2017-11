Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Nova Odessa, a 120 km de São Paulo!

Dessa vez, o Arthur falou sobre o Jardim Botânico Plantarum, que possui uma área de 80 mil m2 para visitação, divididos em jardins temáticos. O projeto foi idealizado em 1990 pelo engenheiro agrônomo Harri Lorenzi e em 2007 transformou-se em uma ONG.

Ouça aqui o que rolou!



Curtiu?

Então fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!