James Gunn sugere diretor para o filme solo do Batman

James Gunn, diretor de “Guardiões da Galáxia Vol. 2”, deu o seu “pitaco” para a direção do filme solo de Batman. Após o anúncio da saída de Ben Affleck, o cineasta respondeu a um fã pelo Facebook sugerindo o desconhecido do grande público Jeremy Saulnier, que se destacou com o suspense “Sala Verde”. Logo após o anúncio da saída de Affleck, a Forbes divulgou uma lista com os possíveis candidatos à vaga. Lá estavam nomes como: Gavin O’Connor de “Em Busca da Justiça”, Denis Villeneuve de “A Chegada”, Matt Ross de “Capitão Fantástico”, George Miller de “Mad Max”, mas o favorito parece ser Matt Reeves da franquia “Planeta dos Macacos”. A expectativa do estúdio é lançar o filme solo do Homem Morcego em 2018, mas a data de estreia ainda não foi oficializada. Batman aparece nos cinemas ainda nesse ano em Liga da Justiça, que tem estreia prevista para 16 de novembro.



“A Bela e a Fera” ganhou seu trailer final com trechos inéditos. A nova prévia mostra também como ficou a versão de Ariana Grande e John Legend para a canção clássica “Beauty and the Beast“. O longa tem no elenco nomes como Emma Watson, Ewan McGregor e Stanley Tucci, com direção de Bill Condon, que dirigiu A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 1 e A Saga Crepúsculo: Amanhecer – Parte 2. O longa com atores e computação gráfica chega aos cinemas no dia 16 de março desse ano.

