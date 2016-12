Já tem data para começar as filmagens de Batman

Hoje tem novidade sobre as filmagens do filme solo do Batman e sobre a participação da Mulher-Gato e Hera Venenosa no filme da Arlequina.



Depois de dizer que não tem pressa para terminar o roteiro do filme solo do Batman, Ben Affleck agora revela que já tem data para começar as filmagens. Em uma entrevista, o ator não revelou qual é essa data, mas falou que o filme está no caminho certo e que tudo está se acertando. Segundo Affleck, o roteiro ainda está sendo finalizado, mas ele está muito empolgado com o projeto. O próximo filme solo do Batman pode pegar espaço no calendário de Liga da Justiça 2. Affleck estrela, dirige e co-escreve o longa ao lado do quadrinista Geoff Johns, o atual diretor criativo da DC Comics. Antes desse filme solo, o Batman vai aparecer em Liga da Justiça 1 que estreia em novembro de 2017.



O filme solo da Arlequina não é mais solo. A personagem interpretada por Margot Robbie vai ganhar a companhia da Mulher-Gato e da Hera Venenosa em Gotham City Sirens. O longa vai reunir Margot Robbie com o diretor David Ayer, que também comandou o Esquadrão Suicida. O projeto ainda não tem data de estreia, mas não deve demorar a sair do papel já que a Warner também planeja Esquadrão Suicida 2 e um filme solo do Pistoleiro.

Essas foram as novidades de hoje!

Segunda tem mais!