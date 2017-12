Na primeira posição do Top Mix desta semana deu a música “Pesadão”, um sucesso da cantora Iza em parceria com Marcelo Falcão.

E ainda teve “Downtown” da Anitta com J Balvin, “Closer” do The Chainsmokers com a Halsey, “Havana” da Camila Cabello e muito mais!

Confira aqui o nosso ranking!

Gostou, então se liga que semana que vem tem mais!