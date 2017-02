iPhone 8? Apple deve deixar câmera frontal ainda mais poderosa (com tecnologia do Kinect)!

Já estão rolando rumores sobre o próximo iPhone! E as novidades são impressionantes: reconhecimento facial e até tecnologia 3D. Oi?

É isso mesmo. Ao que tudo indica, a Apple pretende incluir uma tecnologia de câmera revolucionária em seu novo aparelho. De acordo com os rumores que estão rolando por aí nos maiores sites especializados em tecnologia, o novo iPhone terá reconhecimento facial ou de íris para maior segurança (QUE?) e a câmera frontal vai permitir que o usuário experiencie jogos de realidade aumentada (estão até comparando com a tecnologia do kinect) e selfies 3D! MAS GENTE?

Pensa só que incrível? 😱 Segundo um especialista, a nova câmera vai contar com um sensor infravermelho, assim o iPhone conseguirá facilmente captar imagens com profundidade ao invés de apenas imagens planas, o que vai ajudar no reconhecimento facial.

Mas quanto será que vai custar isso, gente? 👀 Por causa de todos esses recursos tecnológicos impressionantes, espera-se que o próximo iPhone seja o mais caro de todos, com um preço mínimo de mil dólares nos EUA (aproximadamente, 3.200 reais).

Mas calma! Ainda não tem nada confirmado e ainda não existe nenhuma data de lançamento do próximo iPhone. Porém, há grandes chances de que isso aconteça ainda em 2017, já que o smartphone completa 10 anos de seu lançamento e a marca pode lançar o novo modelo para celebrar a data.

Bora começar a juntar as moedinhas, manas! 😂