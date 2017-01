Injustice 2 tem data de lançamento definida!

Hoje tem novidade sobre o dia do lançamento do Game Injustice 2; uma nova imagem do filme Liga da Justiça e novas locações para Vingadores: Guerra Infinita.



O Game Injustice 2 ganhou data de lançamento. O título chega em 16 de maio para PS4 e Xbox One. O jogo de luta coloca heróis e vilões da DC Comics uns contra os outros e já tem 10 personagens confirmados: Superman, Batman, Supergirl, Mulher-Maravilha, Arlequina, Pistoleiro, Aquaman, Besouro Azul, Atrócitus e Gorila Grodd.



O filme da Liga da Justiça ganhou uma nova imagem que mostra a equipe menos o Superman, lado a lado e pronta para o combate. O filme dirigido por Zack Snyder estreia em novembro deste ano.



Vingadores: Guerra Infinita pode ter cenas gravadas na Escócia. Produtores estariam buscando cenários em Glasgow, em Edimburgo e nas Terras Altas. O filme também pode ter o retorno de Liv Tyler ao universo Marvel do Cinema. A atriz interpretou Betty Ross, o interesse amoroso do Hulk em 2008, no filme O Incrível Hulk. Vingadores: Guerra Infinita estreia em março do ano que vem.

