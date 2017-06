Os ganhadores que vão assistir ao stand up do Whindersson com mais 3 amigos, numa mesa reservada só para eles, são:

Bárbara Carvalho (@baholiiver)

Hilquias Macedo de Sá (@hilquias_m)

Jean Jackson (@jeanjackson)

Nathalia Moreno (@natmoreno89)

Thaysa Cornieri (@thaysacornieri)

Yasmin A.Marques (@yasenhorita_marques)

Parabéns, galera! Bom show!