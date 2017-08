Imagine Dragons pode se apresentar no Lollapalooza Brasil 2018

Tá todo mundo louco pra saber quem vem para o Lollapalloza 2018…

E os rumores não param de surgir! Há boatos de que Pearl Jam, Red Hot Chili Peppers e The Killers se apresentarão, mas nada foi confirmado por enquanto.

Dessa vez, o jornalista José Norberto Flesch (conhecido por adiantar informações de shows no Brasil) postou no Twitter que o Imagine Dragons está confirmado no Lollapalooza Brasil 2018!😱

Imagine Dragons no Lolla. — José Norberto Flesch (@jnflesch) 15 de agosto de 2017

O festival ainda não liberou nenhuma informação oficial sobre o line-up dos shows, mas vamos torcer para que os rumores sejam verdadeiros! 🙏

O Lollapalooza Brasil 2018 acontece nos dias 23, 24 e 25 de março, no Autódromo de Interlagos em São Paulo.