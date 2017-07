iPhone 8: imagens vazadas confirmam visual diferente do novo aparelho

Os fãs de tecnologia estão enlouquecidos: vazaram imagens do suposto iPhone 8. 😱

O iPhone 8 é um dos lançamentos mais aguardados pelos “Applemaníacos” e não faltam especulações sobre o visual do aparelho.

E pra acabar com o mistério, acabam de vazar algumas imagens do que parece ser um protótipo do novo iPhone, e pelas fotos dá pra perceber que o smartphone será bem diferente do que estamos acostumados.

De cara já dá pra notar o que o clássico botão “Home” da parte frontal do iPhone deixará de existir. A tela também mudará de tamanho, e vai ocupar quase toda a parte frontal do aparelho, deixando apenas um pouquinho de bordas.

Na parte superior ficará a câmera frontal, alto-falante de chamadas e, talvez, um leitor scanner de íris que poderá substituir o TouchID. Há alguns meses foi divulgado que o iPhone 8 teria um recurso de reconhecimento facial como ferramenta de segurança biométrica.

A parte traseira também deve mudar bastante: a câmera será bem maior e um pouco “saltada”.

O novo visual do aparelho ainda não foi confirmado pela Apple, mas as imagens vazadas geraram polêmica nas redes sociais. A maioria dos fãs da marca e usuários de iPhone não curtiu nem um pouco o novo design. E você o que achou? 🤔

O que nos resta agora é esperar, pois tudo indica que o iPhone 8 deve ser oficialmente apresentado em setembro no tradicional evento da Apple.