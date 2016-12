Hora de Aventura ganha minissérie

Hoje tem novidade sobre o serviço de streaming de filmes e séries da Amazon; a minissérie do desenho Hora de Aventura; e sobre o primeiro trailer do filme Dunkirk.

O Amazon Prime Video, serviço de streaming de filmes e séries da Amazon chegou ao Brasil. O plano custa 3 dólares por mês nos primeiros seis meses e depois aumenta para cinco dólares por mês. O serviço de streaming da Amazon conta com séries originais, como: Transparent, Mozart in the Jungle e The Man in the High Castle.

O desenho Hora de Aventura vai ganhar uma minissérie que pode indicar o que aconteceu com os humanos em seu universo. A série se chama Islands, terá sete capítulos e mostrará os protagonistas Jake e Finn explorando ilhas distantes da Terra de Ooo ao lado da humana Susan Strong. A minissérie estreia no fim de janeiro nos Estados Unidos pelo Cartoon Network, que também transmite a animação aqui no Brasil.

O novo filme de Christopher Nolan, Dunkirk, ganhou o seu primeiro trailer. O longa é baseado em uma operação da segunda Guerra Mundial, que conseguiu resgatar mais de 330 mil pessoas da cidade de Dunkirk. O cantor Harry Styles e Tom Hardy estrelam o filme, que tem estreia prevista para julho de 2017.

