Foi lançado o jogo pra celular “Harry Potter: Hogwarts Mystery”.

No game, os jogadores podem criar os próprios personagens e viver no universo da franquia de filmes, do bruxo Harry Potter.

Lá os jogadores vão poder assistir às aulas, aprender a fazer magia, criar amizades, e tomar decisões que podem afetar a história do próprio personagem.

Para quem ficou ansioso, o jogo “Harry Potter: Hogwarts Mystery” já está disponível pra Android e iOS!