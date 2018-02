Há 25 anos, Michael Jackson transformava a história do “Super Bowl”

Olha só que legal: faz 25 anos que o Michael Jackson mudou a história do “Super Bowl”.

O evento é a grande final da NFL – , a famosa liga de futebol americano.

E no intervalo da partida, sempre acontecem shows incríveis. Mas nem sempre foi assim…

Quem começou com isso foi Michael Jackson, em 1993. O Rei do Pop fez um show inesquecível e transformou o intervalo do Super Bowl no evento de maior audiência do mundo na TV. Michael Jackson cantou vários sucessos como: “Heal The World”, “Billie Jean” e “Black or White”.

Pois é. Esse foi o Rei do Pop, Michael Jackson, cantando ao vivo “Black or White”, no Super Bowl de 93.

A final da liga de futebol americano rola nesse domingo, e quem faz o show do intervalo é o Justin Timberlake.