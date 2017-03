A greve afetou muito o seu dia?

O Mix tudo dessa quarta-feira, 15 de Março, falou sobre Greve!

E quis saber: Hoje a greve te afetou? Como foi seu dia?

#GreveNoMixTudo Pode comer muito e de tudo que hoje é greve dos lipídios carboidratos e gorduras… Ebaaaa 24h de liberdade gastronômica! — Cris Morse (@crismorse) 15 de março de 2017

Nessa hora eu agradeço pelo desemprego hahaha #GreveNoMixTudo — Douglas Pereira (@dougpereira4) 15 de março de 2017

A sala toda falou que iria faltar hoje, então entrei no embalo e to pleno aqui em casa ouvindo o MixTudo <3 #GreveNoMixTudo — gabriel (@eugabsantana) 15 de março de 2017

Caco de Castro disse que jamais faria greve de beijo. Karina Andrade disse que conseguiu chegar tranquilamente no Mix Tudo com o micro Uber. O que será que é o micro Uber hein? Não sabe ou perdeu o programa do dia 15/03? Ouça na íntegra!

