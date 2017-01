Ontem, dia 18 de janeiro, a gente relembrou um Garagem da Mix especial com um dos maiores artistas brasileiros, o Lulu Santos.

O show do Lulu aconteceu em 2001, no teatro da Mix. E ele preparou um repertório repleto de sucessos, que a gente canta até hoje, com: “Toda forma de amor“; “Um certo alguém“; “O último romântico” e muito mais!

Ouça aqui o show na integra!

Curtiu?

Então se liga na Mix, porque na próxima quarta-feira tem Cássia Eller no Garagem da Mix!