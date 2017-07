Gangnam Style perde o posto de vídeo mais assistido do Youtube

Por: Ana Beatriz Felicio

O clipe de “Gangnam Style”, do sul coreano Psy perdeu o posto de vídeo mais acessado no YouTube.

Pra quem não lembra, a faixa foi lançada 5 anos atrás e virou uma febre, por causa da dancinha maluca do cara.

Mas, o vídeo de “See You Again”, música do Wiz Khalifa e Charlie Puth, superou os quase 3 bilhões de visualizações de “Gangnam Style”.

A música foi lançada para trilha sonora de “Velozes e Furiosos 7” e faz uma homenagem ao ator Paul Walker, morto no fim de 2013.

Em terceiro lugar na lista dos mais vistos do Youtube está “Sorry”, do Justin Bieber, seguido por “Uptown Funk”, do Bruno Mars com Mark Ronson.