Game of Thrones pode ter retorno de personagem

Game Of Thrones pode ter o retorno de um personagem na sétima temporada e pode ser alguém que deu adeus à série no sexto ano. Se quiser conferir quem é, acesse o Omelete. A sétima temporada de Game Of Thrones estreia em algum ponto de 2017.

Not a screenshot, but close. Kurt Russell in human form as Ego the Living Planet @originalfunko coming your way soon. Uma foto publicada por James Gunn (@jamesgunn) em Jan 17, 2017 às 8:56 PST

Foi revelado o visual de Ego, O Planeta Vivo, o personagem de Kurt Russell em Guardiões da Galáxia 2, no meio de seus bonecos pop da Funko. A imagem, que é cortesia do Instagram do diretor James Gunn, mostra que o pai de Peter Quill vai usar uma capa e uma armadura. Resta ainda descobrir se veremos o rosto de Peter Quill como um planeta de fato, como é o visual do personagem nos quadrinhos. Guardiões da Galáxia 2 estreia em abril.



Ainda no lado espacial dos filmes da Marvel, Karen Gillan, a Nebula, confirmou a sua participação em Vingadores: Guerra Infinita e Vingadores 4. A participação dela em Vingadores 3 e 4 não é surpresa, já que os Guardiões da Galáxia estão confirmados para os dois filmes, que serão gravados ao mesmo tempo. Vingadores: Guerra Infinita estreia em 2018.

