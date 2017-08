Foo Fighters divulga novo single “The Sky Is a Neighborhood”, com direito a clipe!

O dia começou bem pra quem é fã do Foo Fighters!

Na manhã desta quarta a banda liberou seu mais novo single, o segundo do álbum “Concrete and Gold”.

A faixa se chama “The Sky Is a Neighborhood” e o vocalista da banda, Dave Grohl, contou um pouco sobre a inspiração da música:

“Uma noite, eu estava olhando para as estrelas. Só pensando em todas aquelas estrelas como se fossem lugares com vida e decidi que o céu era um bairro, onde precisamos manter tudo organizado para sobreviver nesse universo cheio de vida. Eu ainda não tinha a música, só tinha o título, então todos os dias eu andava por aí com isso em minha cabeça.”, disse durante uma entrevista.

Para nossa felicidade, o novo single já ganhou clipe! O próprio Dave Grohl foi quem dirigiu o vídeo. Vem assistir:

“Concrete and Gold”, o novo álbum do Foo Fighters, chega às lojas no dia 15 de setembro.