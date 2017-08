Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Florianópolis!

A ilha de Floripa encanta a todos com suas belezas naturais: dunas, lagoas e praias. E são nessas praias de muitas ondas e ventos, que os turistas e moradores praticam o Surf , o Kitesurf e Windsurf, que estão à disposição o ano inteiro.

Confira as dicas do Arthur!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!