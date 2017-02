Filme do Flash vai recomeçar do zero!

Hoje tem novidade sobre o recomeço do filme solo do Flash, após as trocas de diretores e sobre um possível retorno do Quarteto Fantástico.



Depois de diversas trocas de diretores, o filme solo do Flash deve recomeçar do zero. A Warner Bros. contratou o roteirista Joby Harold para reescrever o roteio do filme e levá-lo para uma nova direção. Harold escreveu o roteiro de Rei Arthur: A Lenda da Espada, que estreia em maio e também tem projetos ainda não anunciados relacionados a Além da Imaginação e Robin Hood. Ezra Miller estrela o filme solo do velocista que também deve aparecer em Liga da Justiça que estreia em novembro deste ano.



O Quarteto Fantástico anda mal das pernas nos cinemas com um reboot que não foi muito bem recebido pelo público e sempre há a especulação de que a propriedade volte para a Marvel nos cinemas. Caso o Quarteto volte para a Marvel nos cinemas, já temos um diretor envolvido com a empresa, muito interessado em produzir este filme. Scott Derrickson, diretor de Dr. Estranho, falou em uma entrevista que gostaria que a Marvel recuperasse os direitos do Quarteto Fantástico e acha que esses personagens mereciam uma nova chance nas telonas. Por enquanto, ainda não há informação concreta sobre um possível novo filme do Quarteto Fantástico, já que a sequência do filme lançado em 2015 teve sua data de estreia retirada pela Fox.

