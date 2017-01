Filme do Batman não tem roteiro ainda!

Hoje tem novidade sobre imagens dos brinquedos dos filmes de Power Rangers; a presença do Doutor Estranho em Thor: Ragnarok e a confusão do roteiro no filme solo do Batman.



Uma nova imagem dos brinquedos dos filmes de Power Rangers revelou o visual dos bonecos de massa. As fotos que você confere acessando o Omelete, mostram que os soldados de Rita Repulsa serão mais corpulentos do que na série de TV. O filme dos Power Rangers tem previsão de estreia para 24 de março.

Thor: Ragnarok terá mesmo a presença do Doutor Estranho. O mago-supremo foi listado em uma sinopse oficial do filme, ao lado do Deus do Trovão e do Hulk. A conexão entre os dois personagens é conhecida desde as cenas pós-crédito de Doutor Estranho, na qual Thor vai a Nova York para pedir o auxílio de Stephen Strange. Thor: Ragnarok estreia em novembro deste ano.

Mais confusão no filme solo do Batman. Em uma entrevista, Ben Affleck afirmou que ainda não tem roteiro para o longa e que só vai dirigir o projeto se o roteiro for especial. Na entrevista, Affleck declarou que a ideia é que ele dirija e protagonize o filme, mas não há nada confirmado. Apesar disso, o filme tem estreia prevista para 2018, de acordo com o executivo da Warner, Greg Silverman.

Essas foram as novidades de hoje!

Amanhã tem mais Omelete aqui na Mix!