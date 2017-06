Fifth Harmony lança “Down”, primeiro single sem Camila Cabello

Sexta boa é sexta com música nova!🤗

Fifth Harmony acaba de divulgar seu novo single, “Down”, o primeiro sem Camila Cabello, que saiu da girlband no final do ano passado.

A faixa tem participação do rapper Gucci Mane e tem uma batida super viciante. Alguns fãs estão dizendo nas redes sociais que a música lembra um pouco o hit “Work From Home”.

Vem ouvir e nos diga o que achou:

E já rolou performance! Apenas algumas horas depois de lançar a nova música, Fifth Harmony fez a 1ª apresentação de “Down” durante o programa de TV norte-americano “Good Morning America”, com Gucci Mane! Durante a entrevista, as meninas também revelaram que o clipe do single já foi gravado.🙌

Já deu pra ter um gostinho do que vai vir no primeiro álbum do Fifth Harmomy como quarteto, né? Estávamos ansiosos pelo retorno das meninas!❤️