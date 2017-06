Fifth Harmony lança clipe do seu novo single, “Down”

Saiu! Fifth Harmony liberou o clipe do seu novo single “Down”, o primeiro sem Camila Cabello.

A música foi lançada na sexta passada e em menos de uma semana já temos o clipe! É assim que a gente gosta, né? 😌

No vídeo, Lauren, Ally, Normani e Dinah estão em um hotel de beira de estrada bem típico dos EUA e aparecem sensualizando nos quartos, no pátio, na piscina…e claro, rola muita coreografia também!

Vem ver:



“Down” o primeiro single do novo álbum do Fifth Harmony , que ainda não tem data de lançamento confirmada.