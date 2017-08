Fifth Harmony confirma três shows no Brasil em outubro!

Boa notícia para os Harmonizers!

Fifth Harmony voltará ao Brasil pela 1ª vez como quarteto, para três shows em outubro!

Anota aí as datas: 04/10 em Belo Horizonte (KM de Vantagens Hall BH), 06/10 no Rio de Janeiro (KM de Vantagens Hall RJ) e 07/10 em São Paulo (Villa Mix Festival, no Allianz Parque).

“América Latina, se prepare para a #5HPSATour. Estamos MUITO ANIMADAS de ver vocês”, postaram as meninas do 5H no Twitter. Ainda não foram divulgados os preços dos ingressos e nem a data de início das vendas.

A girlband também anunciou o lançamento do seu novo álbum, “Fith Harmony”, que será liberado no dia 25 de agosto.

Confira a tracklist: