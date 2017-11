Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Turquia!

Dessa vez, o Arthur foi conhecer a dança dos dervixes rodopiantes, na Capadócia, região central da Turquia. A dança circular também é conhecida como Sema e surgiu da inspiração do mestre Sufi Mevlana Celaleddin-I Rumi.

Ouça aqui o que rolou nessa viagem!



