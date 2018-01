Facebook pretende acabar com notícias falsas

A gente sabe que em meio a tantas redes sociais, sempre tem muita notícia falsa. Mas, o Facebook anunciou que vai lutar contra essas postagens.

O dono da rede social, Mark Zuckerberg, pediu que os usuários comecem a avaliar as fontes de notícias.

Assim, toda vez que uma informação for publicada, os internautas vão começar a indicar se o conteúdo é ou não de confiança.

As notícias que forem avaliadas como confiáveis vão ter mais destaque na linha do tempo dos usuários. Essas mudanças no Facebook começam a ser liberadas, em breve, para todos os internautas!