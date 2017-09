Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Minas Gerais!

Dessa vez o Arthur participou de uma expedição ao Parque Nacional Cavernas do Peruaçu, que fica na cidade de Januária, em Minas Gerais. O Parque possui 80 sítios arqueológicos e 140 cavernas catalogadas.

Confira aqui o que rolou nessa viagem!



Curtiu?

Se liga na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!