Você usa mais dinheiro ou cartão no seu dia a dia?

De acordo com levantamento, 2017 foi o primeiro ano em que os brasileiros usaram mais cartão do que dinheiro para pagar por alguma coisa.

Os economistas afirmam que as pessoas preferem pagar no cartão de débito, por ser mais seguro e mais prático.

Até o ano de 2022, em todo o mundo, o uso do cartão vai ser muito maior do que o uso do dinheiro.