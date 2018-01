Estudo comprova que não escovar os dentes causa sérios problemas de saúde

Você escova sempre os dentes?

Um grupo de pesquisadores do Reino Unido fez um teste. Os cientistas deixaram um voluntário sem escovar os dentes por 15 dias pra ver o que acontecia…

O resultado foi surpreendente: a falta de higiene na boca do homem causou sérios danos ao sistema imunológico, causando infecções graves! Isso porque as células do corpo ficam mais vulneráveis se a boca não for bem limpa.

Essa foi mais uma prova da importância de cuidar da higiene bucal pra melhorar a saúde e a qualidade de vida.