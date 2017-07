Chegou o dia que os Lovatics tanto esperavam!

Demi Lovato finalmente liberou seu novo single, “Sorry Not Sorry”, o primeiro do seu próximo álbum. 🤗

E a letra da música é um pisão na cara dos haters e ex-namorados da cantora, viu?

“É basicamente uma música para os haters. Ela basicamente diz ‘estou bem agora, e me desculpem, mas não vou me desculpar se você não gosta do jeito como a vida está”, disse durante uma entrevista.

Vem ouvir:



Pisa menos Demi Lovato!