Especial Justin Bieber – parte II

No dia 30 de março, o Mix Tudo fez mais um especial dedicado à carreira do Justin Bieber e aos beliebers, que fazem o cara ser esse sucesso todo.

E a diretora dos cabelos verdes, o pequeno Polegar, o Caco de Castro e a produtora Monique queriam saber: Qual é sua música favorita e por quê? Você já fez uma loucura pelo Justin?

@radiomixfm Children pq foi a unica que eu aprendi a dançar 😂😂, a loucura foi passar a vergonha gravando isso mesmo #JustinBieberNoMixTudo pic.twitter.com/U85YujXZkk — Bea Oliveira (@nopressudrauhl) 31 de março de 2017

A galera tá mandando muito nas coreografias!!

@radiomixfm A LOUCURA QUE FAREI QUANDO FAZER 18 É UMA TATOO ESCRITA “BELIEBER” COM UMA COROA!! ESSE ANO. ♡ #JustinBieberNoMixTudo — Majú (@biebstesudo) 30 de março de 2017

@radiomixfm fiquei na fila por dias na chuva, eu nunca me imaginei fazendo isso, faria qualquer coisa pra ver ele, vale a pena #JustinBieberNoMixTudo — Débora 💕🇧🇷 (@Itsdehjesus) 30 de março de 2017



No programa ainda rolou uma entrevista exclusiva com o Alexandre Faria da T4F, que é a produtora responsável pela vinda do Justin Bieber ao Brasil. Ele falou sobre a estrutura do show, a lista de pedidos do cantor para o camarim e muito mais.

Se você perdeu o programa de ontem, ouça ele aqui!

E se liga na Mix, porque hoje tem Mix Tudo ao vivo, a partir das 19h em SP e às 20h em toda a Rede Mix.