Arrume as malas e prepare-se para viajar com a Mix e com Arthur Veríssimo para Boituva!

Dessa vez, o Arthur falou sobre a realização de um sonho de saltar de paraquedas, e voar como um pássaro. E foi em Boituva que ele fez o salto agregado ao instrutor.

Ouça aqui o que rolou!



Curtiu?

Então fica na Mix, que a qualquer momento tem mais “Viaje com a Mix“!