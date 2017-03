Emma Watson brincando com gatinhos é a coisa mais fofa que você vai ver hoje

GENTE, PARA TUDO! Existe coisa mais fofa que a Emma Watson? Fala sério, dá vontade de guardá-la num potinho e proteger de todo o mal do mundo!😂 Hahaha

Agora imagine só essa cena: Emma Watson sentada no chão, rodeada de vários filhotes de gatinho fofíneos! É muito amor de uma vez só! 😍

Durante a divulgação do filme A Bela e a Fera, Emma deu uma entrevista ao Buzzfeed e enquanto ela respondia as perguntas, vários gatinhos vieram brincar com ela. E é claro, ela quase morreu de tanta fofura!

“Oh meu Deus, eu quero todos eles. Estou morrendo. Eu nem consigo me concentrar no que você está dizendo.” dizia a atriz enquanto acariciava os bichinhos.

Emma Watson respondeu perguntas que os fãs enviaram sobre “A Bela e a Fera”, é claro, “Harry Potter”, feminismo e vida pessoal. Ela contou que guardou um anel da Bela como recordação do filme.

“Nós desenhamos para Bela um anel, que ficava no dedinho dela. A estilista viu que eu tinha um, que minha mãe me deu e disse ‘Posso desenhar um para Bela?’ […] Achei tão lindo e perguntei se eu podia ficar com um, eles deixaram”, contou.

Sabe o que é mais legal? A atriz também acha que Bela e Hermione têm muitas coisas em comum!

“Elas compartilham seu amor por livros. Hermione e Bela são garotas com a cabeça feita e amorosas. Elas são super inteligentes, mas também têm essa incrível empatia e compaixão, uma capacidade de ver além das coisas e do julgamento”, disse.

Falando sobre os bastidores do filme, ela contou que depois de gravar a cena da famosa dança, todos os atores se reuniram para dançar a CONGA no salão da Fera, ainda usando os figurinos de seus personagens! Imagina só que cena engraçada! 😂

“Quando terminamos a dança final no fim do filme, eu fiz com que os músicos tocassem “Happy” [do Pharrell Williams], e Kevin Kline começou a fazer a conga, e todos se juntaram. Foi coisa mais surreal que eu já vi – todos no salão com os trajes de ‘A Bela e da Fera dançando conga.”, revelou.

Vem assistir ao vídeo na íntegra:

Como não amar? ❤️