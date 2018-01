Ele tá de volta! Justin Timberlake lança clipe do seu novo single, “Filthy”!

Ótima notícia para os fãs do Justin Timberlake!

O cantor acaba de lançar seu mais novo single! A faixa se chama “Filthy” e faz parte do seu quinto álbum de estúdio, “Man Of The Woods”.

E a música já ganhou um clipe – dirigido por Mark Romanek, que trabalhou nos vídeos “99 Problems” do Jay Z, “Bedtime Story” da Madonna e “Scream” de Michael Jackson e Janet Jackson (o clipe mais caro da história da música).

Vem assistir:

Bem vibes futurista, né? Justin Timberlake avisou que o lançamento oficial de seu novo álbum está marcado para o dia 02 de fevereiro (2 dias antes do seu show no intervalo do Super Bowl), e que até lá vai lançar uma música nova e um clipe por semana. Amamos!

“Man Of The Woods” contará com participações de Neptunes, Timbaland, Alicia Keys e Chris Stapleton.

Confira a tracklist divulgada pelo cantor:

MOTW. Link in bio. Uma publicação compartilhada por Justin Timberlake (@justintimberlake) em 5 de Jan, 2018 às 8:00 PST