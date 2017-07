Ele está voltando: Sam Smith está gravando novo clipe!

Por Ana Beatriz Felicio

Parece que o Sam Smith está prestes a lançar um novo álbum de estúdio. 😱

De acordo com rumores, a novidade será lançada já em setembro!

Há pouco tempo o cara foi visto gravando um novo clipe com o mesmo diretor do sucesso “I’m Not the Only One”. As imagens divulgadas no Instagram do cara mostram o cantor num cenário urbano próximo a um lago.





O último CD do Sam Smith foi “In the Lonely Hour”, lançado em 2014. Com ele o britânico ganhou 4 Grammys! Vale lembrar que ele tem também na carreia o Globo de Ouro e o Oscar de “Melhor Canção Original” pela música “Writing’s On the Wall”, que foi tema do filme “007 contra Spectre”.

Volta logo Sam! ❤️