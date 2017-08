Ela está de volta: ouça “What About Us”, o novo single da P!nk!

É oficial: a nova era da P!nk começou! 🤗

A cantora liberou o lyric video de “What About Us”, seu novo single, e ainda anunciou o lançamento do seu sétimo álbum de estúdio, “Beautiful Trauma”.

Ouça:

“Beautiful Trauma” será lançado no dia 13 de outubro e P!nk já liberou a capa e o tracklist:

Confira a tracklist:

1- Beautiful Trauma

2- Revenge

3- Whatever You Want

4- What About Us

5- But We Lost It

6- Barbies

7- Where We Go

8- For Now

9- Secrets

10- Better Life

11- I Am Here

12- Wild Hearts Can’t Be Broken

13- You Get My Love

“Eu não poderia estar mais animada. Meu single sai hoje “what About Us” e meu novo álbum, ‘Beautiful Trauma’, será lançado em 13 de outubro. Eu estou insanamente orgulhosa deste CD. Já faz um tempo, e agradeço todos os anos que tivemos. Ansiosa para o próximo capítulo com vocês.”, escreveu P!nk no Instagram.

Nós é que estamos ansiosos pra ouvir um álbum inteirinho de inéditas, P!nk! ❤️