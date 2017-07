Ed Sheeran quer lançar uma cinebiografia

Por: Ana Beatriz Felicio

O Ed Sheeran não para!

Faz cerca de quatro meses que o último álbum do cara, “Divide”, foi lançado e mesmo assim, o ruivo já tá planejando o futuro.

Em uma entrevista, o Ed contou que quer fazer uma cinebiografia da própria vida.

A ideia é algo parecido com o longa “8 Mile – Rua das ilusões”, que conta a história de vida do Eminem e foi estrelado pelo próprio rapper.

O Ed quer também misturar influencias do filme “Um Lugar Chamado Notting Hill”, porque a história se passaria na cidade natal do cara.

Será que vai mesmo rolar?